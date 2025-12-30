روسيا تحذر من "تداعيات خطيرة" جراء تهديدات ضد إيران

أعربت عن قلقها البالغ إزاء التهديدات الإسرائيلية ضد ، واصفة هذه السياسة بأنها "غير مسؤولة".







وقالت المتحدثة باسم اليوم الثلاثاء إن " تدعو المتهورين إلى الامتناع عن تصعيد التوترات حول وبرنامجها النووي". وذكرت الوزارة الروسية أن "تهديدات لإيران، تدل على السياسة غير المسؤولة التي لها تأثير ضار على النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية".وقالت المتحدثة باسم اليوم الثلاثاء إن " تدعو المتهورين إلى الامتناع عن تصعيد التوترات حول وبرنامجها النووي".

وأكدت أن مثل هذه الإجراءات لها تأثير ضار على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي، وقد تؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، مما يخلق خطر نشوب صراع كبير.



