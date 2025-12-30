موسكو تعلن إسقاط 109 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا

وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، إنه "خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 109 طائرات مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 80 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و10 طائرات فوق مقاطعة و8 طائرات فوق ، بما فيها 3 مسيرات متجهة نحو موسكو تحديدا، وكذلك 7 طائرات فوق مقاطعة كورسك وطائرتين فوق مقاطعة فورونيج وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وسمولينسك.