مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات اليمن

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الناطق باسم تومي بيجوت، والذي نقل أن الجانبين تبادلا الرأي حول "التوترات المستمرة في ".ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات الإمارات العربية المتحدة لدعم قوات في اليمن.واعتبرت أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى "سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للجنوبيين الساعين للاستقلال".وفي تطور ميداني، أعلنت قوات عن قيامها بعملية في ميناء مدينة ، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذرت المدنيين مسبقا من ضرورة مغادرة .وكشفت قوات التحالف لاحقاً أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات.يُذكر أن الإمارات كانت قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنهاء جميع مهام فرق مكافحة الإرهاب التابعة لها في اليمن، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة والخلافات المتعلقة بدعم الجنوبي.