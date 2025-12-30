مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات اليمن

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551713-639027216276933633.jpg
مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات اليمن
دوليات
2025-12-30 | 15:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
325 شوهد
أجرى وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي
فيصل بن فرحان آل سعود
، ناقشا خلاله الأوضاع في
اليمن
والقضايا المؤثرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الناطق باسم
وزارة الخارجية الأمريكية
تومي بيجوت، والذي نقل أن الجانبين تبادلا الرأي حول "التوترات المستمرة في
اليمن
".
ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن
المملكة العربية السعودية
يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات الإمارات العربية المتحدة لدعم قوات
المجلس الانتقالي الجنوبي
في اليمن.
واعتبرت
الرياض
أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى "سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للجنوبيين الساعين للاستقلال".
وفي تطور ميداني، أعلنت قوات
التحالف العربي
عن قيامها بعملية في ميناء مدينة
المكلا
، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذرت المدنيين مسبقا من ضرورة مغادرة
الميناء
.
وكشفت قوات التحالف لاحقاً أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.
وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات.
يُذكر أن الإمارات كانت قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنهاء جميع مهام فرق مكافحة الإرهاب التابعة لها في اليمن، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة والخلافات المتعلقة بدعم
المجلس الانتقالي
الجنوبي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
طائرات سعودية تقصف حمولة عسكرية لسفينتين من الامارات الى اليمن
00:43 | 2025-12-30
"الحوثيون" يعلنون تفكيك خلية تجسس أمريكية – إسرائيلية – سعودية
09:20 | 2025-11-08
الإمارات ترد على بيان السعودية وترفض مزاعم "تأجيج الصراع" في اليمن
09:03 | 2025-12-30
الخارجية السعودية: الخطوات التي قامت بها الإمارات في اليمن بالغة الخطورة
01:50 | 2025-12-30
اليمن
مباحثات
وزارة الخارجية الأمريكية
المملكة العربية السعودية
المجلس الانتقالي الجنوبي
فيصل بن فرحان آل سعود
الاستقرار الإقليمي
المجلس الانتقالي
وزارة الخارجية
التحالف العربي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
محليات
33.44%
02:25 | 2025-12-29
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
02:25 | 2025-12-29
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
اقتصاد
24.68%
02:49 | 2025-12-30
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
02:49 | 2025-12-30
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
سياسة
22.26%
08:35 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
08:35 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
19.62%
02:40 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
02:40 | 2025-12-29
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
اخترنا لك
نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط
17:32 | 2025-12-30
احتجاجات تعم الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند
17:03 | 2025-12-30
تسرب مواد كيميائية وحريق بعد انحراف قطار في ولاية كنتاكي
16:31 | 2025-12-30
موسكو تعلن إسقاط 109 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا
14:51 | 2025-12-30
روسيا تحذر من "تداعيات خطيرة" جراء تهديدات ضد إيران
14:30 | 2025-12-30
أزمة في الجيش الإسرائيلي.. 21 حالة انتحار و151 قتيلا في 2025
13:29 | 2025-12-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.