تسرب مواد كيميائية وحريق بعد انحراف قطار في ولاية كنتاكي

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قطارا تابعا لشركة CSX، متكونا من 31 عربة، خرج عن مساره في مقاطعة تود بولاية ، بالقرب من مدينة ترينتون، صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.وبنتيجة خروج القطار عن القضبان تسربت مادة الكبريت المنصهر، مما أسفر عن نشوب حريق، تسنى إخماده بعد عدة ساعات.وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا للسكان بشأن عدم الاقتراب من مكان الحادث، تم رفعه بعد ساعات.ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، ولا تزال الفرق المختصة تعمل في المكان لإثارة عواقبه وتنظيف .