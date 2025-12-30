نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط

وأضاف نتنياهو وفق قناة Newsmax : "لقد حققنا نجاحات كبيرة، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنفعله. إحدى المهام التي نحتاج إلى إنجازها هي نزع سلاح حماس".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين وحركة حماس في قطاع حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.في وقت سابق، اجتمع الرئيس الأمريكي مع نتنياهو بمنتجع في فلوريدا، حيث أكدا على متانة العلاقات وأصدرا تحذيرات صريحة لحركة "حماس".وأكد عقب اللقاء على دعمه لإسرائيل، قائلا لنتنياهو: "نحن معك وسنبقى معك، كنت صديقا جيدا وأنا كنت صديقا جيدا لك ولإسرائيل. قمنا بالكثير من العمل الجيد مع نتنياهو وسنستمر".وأضاف ترامب: "تحدثنا حول حماس وسيكون لديها مهلة زمنية قصيرة للتخلي عن السلاح.. إذا لم تتخل حماس عن السلاح فستدفع الثمن. الوضع سيكون فظيعا إن لم تفعل".