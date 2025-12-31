زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا

– دوليات



سجل بقوة 5.3 درجة قرب مدينة سوزانفيل في مقاطعة لاسن في ولاية ، وفقا لما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



ووقع الزلزال عند الساعة 9:49 مساء، وحدد مركزه على بعد نحو 9.9 أميال شمال شرق المدينة، وعلى عمق بلغ 5.6 أميال.



وحتى الان، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية محتملة.

