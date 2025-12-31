من غزة إلى أوكرانيا وقطر ومن الذكاء الاصطناعي إلى المناخ: أبرز أحداث 2025

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من غزة إلى أوكرانيا وقطر ومن الذكاء الاصطناعي إلى المناخ: أبرز أحداث 2025

دوليات

2025-12-31 | 04:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من غزة إلى أوكرانيا وقطر ومن الذكاء الاصطناعي إلى المناخ: أبرز أحداث 2025
156 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

يقف العالم اليوم على أعتاب وداع عامٍ لم يكن كغيره؛ فقد شهدت سنة 2025 مخاضات عسيرة وتحولات دراماتيكية لامست تفاصيل القوة والنفوذ والمناخ. من أروقة البيت الأبيض التي استعادت صخبها بعودة دونالد ترامب، إلى جبهات القتال في أوكرانيا وغزة التي تأرجحت بين التصعيد والتهدئة الهشة، وصولاً إلى ثورة الذكاء الاصطناعي التي لم تعد مجرد رفاهية تقنية، بل محركاً جديداً للاقتصاد والصراع القادم.

محلياً، لم يكن العراق بمنأى عن هذه الأمواج، حيث عبرت البلاد محطة انتخابية مفصلية رسمت ملامح دورتها التشريعية السادسة، وسط آمال وطموحات بمرحلة من الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية. وفي هذا التقرير، نستعرض شريط الأحداث الذي مرَّ أمام أعيننا طوال اثني عشر شهراً، لنتأمل في دروس الماضي ونحن نستعد لاستقبال عام جديد.

عودة ترامب إلى السلطة: منذ رجوعه للبيت الأبيض شهر كانون الثاني الماضي لولاية رئاسية ثانية؛ بدأ الرئيس الاميركي الجمهوري دونالد ترامب عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين، وفكّك قطاعات كاملة من الحكومة الفيدرالية، كما استهدف ترامب الخصوم السياسيين ونشر الحرس الوطني في مدن صوّتت للديمقراطيين، وتوعّد وسائل الإعلام، وحارب برامج التنوع والشمول. كما قام ترامب بجهود دبلوماسية مكثفة كانت لها نتائج متباينة. تشير استطلاعات الرأي إلى تزايد استياء الأميركيين تجاه القضايا الاقتصادية؛ خاصة غلاء المعيشة، بينما وضعت هزائم الانتخابات المحلية القاسية حزب الرئيس بموقف حرج قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة خلال الخريف المقبل.

توقّف حرب غزة: قادت الضغوط الاميركية إلى وقفٍ لإطلاق النار بين حماس واسرائيل؛ بعد سنتين تماماً من حرب ضروس وقعت على القطاع. وسمحت الهدنة الهشة بإعادة آخر المحتجزين الاحياء وجثامين الموتى منهم لدى حماس، مقابل الافراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين. سمح الاتفاق بدخول القليل من المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ رغم أن ذلك لا يكاد يلبي احتياجات القطاع؛ وفقا لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
 
لكن التفاوض على المرحلة التالية من اتفاق ترامب للسلام؛ خاصة موضوع نزع سلاح حماس؛ أثبت حساسيته. قامت إسرائيل بالكثير من الضربات الجوية المميتة في غزة خلال الاسابيع الماضية، مدعية أنها رد على هجمات لحماس. وما زالت التوترات الإقليمية قائمة؛ خاصة باستمرار الضربات الإسرائيلية على معاقل حزب الله في لبنان.
 
حرب الاثني عشر يوما وضربة قطر: شنت إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة غاراتٍ على المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما في شهر حزيران الماضي. كما استهدفت إسرائيل يوم التاسع من أيلول الماضي بالقصف الجوي مسؤولين بحركة حماس خلال هجوم غير مسبوق على الدوحة عاصمة قطر.

محادثات أوكرانيا: حرّك وصول ترامب إلى البيت الابيض جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا؛ بعد الغزو الروسي عام 2022. تأرجحت توجهات ترامب عدة مراتٍ بين الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين"؛ بينما تخشى كييف من إمكانية إجبارها على إبرام صفقة بشروط موسكو. كان ترامب قد وبّخ زيلينسكي في المكتب البيضاوي عند زيارة الاخير لواشنطن مطلع العام 2025؛ متهماً إياه بتعريض العالم لخطر حرب عالمية ثالثة وتقليل احترام الشعب الأميركي.
 
وإذ لم تُفضِ المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا إلى نتيجة؛ استضاف ترامب الرئيس الروسي بوتين خلال آب الماضي بولاية ألاسكا الاميركية، في قمة بالغة الأهمية انتهت سريعاً، دفعت واشنطن لاتهام موسكو بعدم السعي الجاد لإنهاء الحرب، وفرضت لاحقاً على روسيا أول حزمة عقوبات رئيسية. ومع ذلك جرت مفاوضات دولية أواخر شهر تشرين الثاني وفق مسودة خطة أميركية؛ لكن كييف وحلفاءها الأوروبيين اعتبروا النسخة الأولية منها مواتية إلى حد كبير لموسكو. في غضون ذلك توغلت القوات الروسية ببطء إلى داخل الاراضي الاوكرانية؛ مخلفةً خسائر بشرية ومالية فادحة لكلا الجانبين، وقصفت المدن الأوكرانية بأعداد قياسية من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الحرب التجارية الدولية: فرض ترامب موجاتٍ من تعريفات كمركية على استيراد صناعاتٍ بأكملها عدّها استراتيجية؛ من أمثال: الحديد والالمنيوم والنحاس؛ ما قاد إلى نزاعٍ تجاري هز الاقتصاد العالمي. وبينما درست الدول المستهدفة إجراءات لرد إنتقامي أو نفذت تلك الاجراءات؛ قادت المفاوضات الصعبة لعديد من الاتفاقيات؛ بما فيها اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والصين.
 
وفي فنائهم الخلفي ما زال المسؤولون الاميركان يتفاوضون مع المكسيك؛ مع تعليق المفاوضات مع كندا بعد تمويل مقاطعاتٍ كندية لإعلانات تنتقد التعريفات. لكن ترامب قرر منتصف تشرين الثاني الماضي، (وتحت ضغوطٍ لخفض تكاليف المعيشة للأميركيين)، إلغاء الرسوم الكمركية على بعض المنتجات الغذائية؛ مثل البن المستورد ولحم البقر.

بابا جديد للفاتيكان: أصبح "روبرت فرانسيس بريفوست" ذو التسعة وستين عاما أول بابا أميركي يوم الثامن من أيار الماضي، بعد وفاة سلفه فرانسيس (الذي كان بريسفوت مستشاراً له لفترة طويلة). واتخذ رجل الدين الأميركي المولود في شيكاغو، والذي أمضى نحو عشرين عاماً مبشراً دينياً في بيرو (وحصل على جنسيتها) اسم "ليو الرابع عشر".
 
وقد تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين بالفاتيكان معلناً انتخاب البابا رقم 267 للكنيسة الكاثوليكية؛ بعد اجتماع انتخابي لم يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة. سار البابا الجديد على نهج سلفه الأرجنتيني؛ بالتركيز على قضايا الفقراء والمهاجرين والبيئة، كما طمأن الأوساط المحافظة باستبعاد قضايا مثل ترسيم النساء شماسات والاعتراف بزواج المثليين.

ثورة الذكاء الاصطناعي: أنفقت شركات التكنولوجيا العملاقة والمستثمرون مبالغ متزايدة لتمويل النمو السريع للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يصل ذلك الانفاق لنحو 1500 مليار دولار خلال عام 2025، وإلى تريليوني دولار بحلول العام 2026؛ وفقًا لشركات الاستشارات الأميركية. لكن الأسواق تخشى "إنفجار" فقاعة مضاربة تحيط بتلك التقنية، وهناك مخاوف أوسع نطاقاً؛ إذ تُتهم هذه التقنية بتغذية المعلومات المضللة، وباتت دعاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية تتزايد بشكل كبير، بينما أرجعت العديد من الشركات عمليات التسريح الجماعي للعمال إلى تبني الذكاء الاصطناعي. واجهت احدى الشركات الاميركية دعوى قضائية أقامها والدا مراهق من كاليفورنيا منتحر مؤخرا؛ بدعوى أن برنامج الدردشة الآلي "تشارج جي بي تي- ChatGPT" التابع لتلك الشركة قدّم له نصائح حول كيفية تنفيذ خطته. وقالت الشركة إنها عززت أدوات الرقابة الأبوية لديها، بينما سنّت ولاية كاليفورنيا تشريعات تنظم برامج الدردشة الآلية.

سرقة متحف اللوفر: استخدم لصوصٌ يرتدون ملابس عمل سلماً للأثاث للدخول إلى متحف اللوفر بباريس فجر 19 تشرين الاول الماضي، وهربوا على ألواحٍ ذات عجلات (سكوتر) حاملين جواهر ملكية تُقدّر بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار)، وأسقطوا تاجاً مرصعاً بالماس في طريقهم. تصدرت تلك السرقة الجريئة عناوين الأخبار وأثارت جدلاً واسعاً عن أمن أكثر متاحف العالم ازدحاما بالزائرين. جرى اعتقال واتهام ثلاثة رجال يُشتبه بقيامهم بدور بعملية السرقة وسُجنوا؛ لكن الكنوز المسروقة لم تُسترد حتى الآن.

انتخابات برلمان العراق: أجريت الانتخابات البرلمانية في العراق يوم 11 تشرين الثاني 2025؛ لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي وعددهم 329 عضواً، ثم المضي قدماً لانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة. حققت الانتخابات نتائج ايجابية من حيث المشاركة، التي ارتفعت بنحو 12 بالمئة عن انتخابات عام 2021؛ بنسب مشاركة بلغت نحو 55 بالمئة. وهي نتيجة جيدة تدعو للتفاؤل تحت ظل التوترات الحرجة المحيطة بالمنطقة.

الضربات الاميركية تُغضِب فنزويلا: نشرت واشنطن وجوداً عسكرياً معتبراً قبالة سواحل أميركا اللاتينية منذ آب الماضي، كان هدفه الرسمي مكافحة تهريب المخدرات المتجهة نحو الولايات المتحدة. نفذت العسكرية الاميركية أكثر من 20 غارة جوية خلال الأسابيع الأخيرة بمنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ضد سفن تقول الولايات المتحدة انها تشتبه بقيامها بنقل المخدرات؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. تصر وزارة العدل الأميركية أن تلك الغارات كانت "قانونية"؛ رافضةً اتهامات مسؤول أممي رفيع بأن تلك الغارات "غير مصرحٍ بها قانونا..".
 
أنتجت هذه الحملة تصعيداً حاداً في التوترات الإقليمية، لا سيما مع فنزويلا؛ التي تعتبر الهجمات ذريعةً للإطاحة بالرئيس "نيكولاس مادورو" والاستيلاء على احتياطيات البلاد النفطية؛ بينما تتهم واشنطن مادورو برئاسة عصابة مخدرات. رصدت السلطات الأميركية مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

تغيرات مناخية كسرت السجلات: بينما واجهت فيتنام الفيضانات المميتة؛ ضربت عواصف قوية مناطق الكاريبي والفلبين. باتت احوال الطقس المتطرفة أكثر تواتراً وأشدُ فتكاً وأكثر تدميراً؛ بسبب تغيرات المناخ التي أججها نشاط الانسان؛ وفقا لرأي العلماء. دمّر إعصار "ميليسا" (وهو من الاقوى الذي ضرب منطقة البحر الكاريبي) مقاطعات بأكملها من جامايكا وأغرق هاييتي وكوبا. وتعرضت سواحل الفلبين جنوب شرق آسيا لمجموعة من الأعاصير: راغاسا وكالماجي وفونغ وونغ خلال فترة شهرين من الزمن؛ بينما روّعت العواصف والفيضانات والانزلاقات الارضية فيتنام.
 
ارتفعت درجات الحرارة إلى حدود عالية، واشتد اندلاع حرائق الغابات في اوروبا؛ فاحترقت مساحات قياسية من الهكتارات خلال الصيف المنصرم. عاش ساحل المتوسط الفرنسي أسوأ حرائق منذ نحو خمسين عاما، وفي الولايات المتحدة أدت حرائق سببّ البرق اشتعالها إلى إغلاق الحافة الشمالية للغراند كانيون (= الاخدود الارضي الكبير. المترجمة) الشهير أواسط تموز الماضي ولباقي فترة الموسم السياحي.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
Play
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Play
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
Play
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Play
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
من الأخير
Play
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
Play
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
Play
فضوة عرب بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Play
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
Play
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Play
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
من الأخير
Play
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
Play
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
Play
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
Play
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
Play
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26

اخترنا لك
نيوزيلندا أولى دول العالم استقبالاً للعام الجديد 2026 (فيديو)
06:10 | 2025-12-31
إذاعة "يوم القيامة" تبث موسيقى "بحيرة البجع".. هل ستفعّل روسيا النووي ام تغتال زلينسكي؟
04:45 | 2025-12-31
إصابة 109 أشخاص بحادث تصادم قطارين في الهند (فيديو)
02:02 | 2025-12-31
زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا
01:34 | 2025-12-31
نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط
17:32 | 2025-12-30
احتجاجات تعم الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند
17:03 | 2025-12-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.