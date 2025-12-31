إذاعة "يوم القيامة" تبث موسيقى "بحيرة البجع".. هل ستفعّل روسيا النووي ام تغتال زلينسكي؟

وعقب الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي بأكثر من 90 طائرة مسيرة اوكرانية، بثت الإذاعة موسيقى " " للموسيقار الروسي بيوتر تشايكوفسكي، وسط توقعات بانه تشير الى رد فعل عنيف من على هذا التصرف من .وتعمل محطة UVB-76 منذ سبعينيات العشرين، وتشتهر ببثها إشارة "طنين مستمر"، والمحطة هي عبارة عن نظام اتصالات طوارئ تم تطويره في الحقبة السوفيتية وذروة الحرب الباردة، لكن يعتقد ان روسيا لا تزال تستخدمه لأغراض عسكرية واستخباراتية، بينما تبقى الرموز التي تبثها الإذاعة محل تفسير غير معروف.لكن المراقبين والمهتمين، يعتقدون ان الرسالة الصوتية التي بثتها إذاعة يوم القيامة تشير لاحتمالات عديدة أهمها احتمالية "اغتيال" ردا على محاولة اغتيال ، او تفعيل نظام "اليد الميتة"، وهو نظام يسمح بضرب الصواريخ النووية الروسية نحو الأهداف المعادية لروسيا تلقائيا، اذا ما تعرضت روسيا لقصف نووي تسبب بمقتل جميع القيادة.