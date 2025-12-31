الصفحة الرئيسية
نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط
الإمارات تستعد لتحطيم 5 أرقام قياسية في احتفالات رأس السنة 2026
دوليات
2025-12-31 | 09:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
251 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تستعد الإمارات لاستقبال العام الميلادي الجديد 2026 بعروض نارية وضوئية ضخمة تسعى لتسجيل أرقام قياسية عالمية، من
أبو ظبي
إلى
الفجيرة
، في احتفالات تعد الأكبر على مستوى المنطقة.
وبحسب
وكالة الأنباء
الإماراتية "وام"، تنطلق في
أبو ظبي
فعاليات منطقة الوثبة بعرض للألعاب النارية يستمر أكثر من ساعة، يحاول خلاله منظمو المهرجان تسجيل خمسة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً، مع ذروة رئيسة متواصلة مدتها 62 دقيقة.
ويشارك في العرض 6500 طائرة درون في طلعة واحدة لمدة 20 دقيقة، لتشكّل تسع لوحات فنية عملاقة تُعرض لأول مرة عالمياً.
أما دبي، فتشهد أكثر من 48 عرضاً للألعاب النارية موزعة على 40 موقعاً، إلى جانب عرض جوّي قصصي لطائرات الدرون في جزيرة بلوواترز و"ذا بيتش - جي بي آر"، بتشكيلات مبتكرة وسرعات عالية، مدعومة بتأثيرات نارية مبهرة.
وفي
رأس الخيمة
، ينطلق أكبر عرض في تاريخ الإمارة على طول 6 كيلومترات من
جزيرة المرجان
إلى جزيرة الحمراء، بمشاركة أكثر من 2300 طائرة درون، إضافة إلى الألعاب النارية وتقنيات الليزر، مع إطلاق أكبر قذيفة ألعاب نارية عند منتصف الليل.
وتقدم الشارقة عروضاً نارية لمدة عشر دقائق على واجهة المجاز المائية وشواطئ الإمارة، بينما تشهد
عجمان
والفجيرة وأم القيوين فعاليات تجمع بين الإبهار البصري والتنوع الثقافي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
