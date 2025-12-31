دولة أوروبية تعلن حالة الطوارئ

وقال مركز عمليات الطوارئ إن بلاغا ورد حوالي الساعة 12:50 ظهرا يفيد بحدوث تسرب لحمض الهيدروكلوريك في محطة تيهانج للطاقة النووية.وأكدت خدمات الطوارئ أن فرق الإطفاء لا تزال في موقع التسرب وتستعد للدخول.وبحسب شركة " " وقع التسرب في حاوية كانت موضوعة مسبقا في حوض احتواء كإجراء احترازي، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي خطر على سلامة السكان.ومحطة تيهانج للطاقة النووية (Tihange) هي محطة نووية بلجيكية مهمة تقع بالقرب من مدينة هوي على نهر الميز، وتضم مفاعلات من نوع المفاعل المائي المضغوط.وتعتبر محطة تيهانج من أقدم وأكبر محطات الطاقة النووية في ، وتلعب دورا حيويا في إمدادات الطاقة للبلاد.