تفجير انتحاري وسط حلب في سوريا
المزيد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551791-639027996629694375.jpg
بداية 2026.. تحذير من تسجيل نشاط زلزالي قوي
دوليات
2025-12-31 | 12:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
124 شوهد
حذر خبير الزلازل الشهير الهولندي
فرانك هوغربيتس
، من احتمال تسجيل نشاط زلزالي قوي خلال الأيام الأولى من عام 2026.
وزعم هوغربيتس، في فيديو نشره على قناته في "
يوتيوب
"، أن الاقتران الكوكبي بين عطارد والشمس وأورانوس، إضافة إلى اقتران الأرض وأورانوس والقمر والزهرة والمريخ في بداية يناير، يشير إلى احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي.
وأكد الخبير الهولندي أن التأثيرات الفلكية ستصل إلى ذروتها في 3 يناير، وستمتد الفترة الحرجة من 7 إلى 9 من الشهر ذاته.
وقال: "قد نشهد نشاطا زلزاليا كبيرا في 4 من يناير مع احتمال الاختلاف بيوم واحد، وتتراوح قوة النشاط الزلزالي عادة بين 5 و6 درجات، أو حتى 7 درجات في أسوأ الأحوال، وهذا احتمال وارد".
لكنه أكد أن القوة الزلزالية تعتمد على الإجهاد في القشرة الأرضية وتكتونية الصفائح، وهو ما يصعب قياسه.
كما توقع أن يكون النشاط الزلزالي أقوى بين 8 و9 يناير بسبب بلوغ الاقترانات الكوكبية ذروتها، وقد تصل قوته إلى 7 درجات، وفي أقصى الحالات 8 درجات.
ودعا الخبير إلى توخي الحذر الشديد ابتداء من 7 يناير، محذرا سكان المدن الواقعة في المناطق المعرضة للزلازل، مثل لوس أنجلوس وطوكيو وإسطنبول، من احتمال الزلزال، مشددا على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الزلزال الكبير المحتمل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الداخلية تمدّد تسجيل أسلحة المواطنين حتى نهاية 2026 – عاجل
03:58 | 2025-12-11
03:58 | 2025-12-11
بورصات آسيا تتصدر نشاط بيع الأسهم عالمياً
09:47 | 2025-12-14
09:47 | 2025-12-14
الكسوف والخسوف 2026: بدايات جديدة وانكشاف ملفات وتحولات عالمية!
08:15 | 2025-12-14
08:15 | 2025-12-14
زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا
01:34 | 2025-12-31
زلزال
تحذير
فرانك هوغربيتس
فرانك هو
يوتيوب
فرانك
ﻹعادة
طوكيو
الهول
تفجير انتحاري وسط حلب في سوريا
15:33 | 2025-12-31
دبي تستقبل العام الجديد بعروض استثنائية
15:14 | 2025-12-31
15:14 | 2025-12-31
بالصورة.. المسيّرة التي حاولت استهداف مقر بوتين
13:24 | 2025-12-31
13:24 | 2025-12-31
ترامب يستخدم حق النقض للمرة الأولى في الولاية الثانية
13:15 | 2025-12-31
13:15 | 2025-12-31
في أنقرة.. امرأة تزعم أن ترامب والدها البيولوجي
13:01 | 2025-12-31
13:01 | 2025-12-31
سيناريو العراق يتكرر في المانيا.. سرقة قرن جديدة والاستيلاء على الامانات
12:40 | 2025-12-31
12:40 | 2025-12-31
