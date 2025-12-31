في أنقرة.. امرأة تزعم أن ترامب والدها البيولوجي

وفي التفاصيل، قالت أوزمن في عريضة الدعوى أنها ولدت في عام 1970، وأنها تظهر في السجل المدني كطفلة ساتي ودورسن أوزمن.

وأضافت نجلاء أوزمن أن دورسن أوزمن توفي في عام 2009، وأن ساتي أوزمن التي ربتها أخبرتها بالحقيقة في عام 2017.وذكرت نجلاء أوزمن أن ساتي أوزمن أخبرتها أن امرأة تدعى حملت نتيجة علاقة غير شرعية في ذلك الوقت، وأنجبت طفلا ميتا بنفس التوقيت وأنها أعطت لها الطفل الذي أنجبته.وطلبت نجلاء أوزمن إجراء اختبار DNA لتحديد هوية والدها.وردا على الدعوى، قررت المحكمة في حكم صادر بتاريخ 10 أكتوبر رفض الدعوى، وأشارت في القرار إلى أنه على الرغم من عدم وجود أي دليل ملموس في عريضة الدعوى، إلا أنه تم الإشارة إلى أن المدعي يزعم أن هو والده.وتم الإشارة إلى أن عريضة الدعوى غير مناسبة، وأن النقص في العريضة ليس نقصا إجرائيا، بل هو نقص يتعلق بالأساس، وأنه لم يكن من الممكن منح مهلة لتصحيح هذا النقص.وذكرت المحكمة أنه تم رفض الدعوى استنادا إلى أنه لا يمكن إجراء المحاكمة بناءً على وقائع وأدلة لم توثق بشكل صحيح.وفي الصدد، أفادت نجلاء أوزمن وفق وكالة DHA التركية، بأنها قدمت استئنافا على القرار، وأرسلت أيضا عريضة إلى والمحاكم في .وزعمت أن المرأة التي سجلت عائلتها في السجلات هي صوفيا، وقالت: "يبدو أن والدي تعرف عليها هناك لأنها كانت في .. والدتي التي ربتني قالت لي إن والدك يعرف المزيد من التفاصيل ولم أستطع أن أسألها لأنها توفيت".وتابعت قائلة: "أظهرت لي المرأة (أمي) التي ربتني صورة ترامب وقالت هذا الشخص هو والدك".وصرحت نجلاء أوزمن بأنها لا تعرف مدى صحة ذلك وتريد أن تتأكد ما إذا كان ترامب والدها، مردفة بالقول: "لا أريد أن أسبب له أي مشكلة سواء عن قصد أو عن غير قصد.. أريد فقط أن أعرف ما إذا كان هو بالفعل والدي.. أود أن أتحدث معه.. يمكنني إثبات أنه والدي من خلال اختبار DNA إذا قبل بذلك".ولفتت نجلاء إلى أنها ترغب في مقابلة ترامب، مضيفة: "أعتقد أنه أب جيد.. أعتقد أنه لن يرفضني".