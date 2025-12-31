ترامب يستخدم حق النقض للمرة الأولى في الولاية الثانية

ورفض مائي في كولورادو: كان يهدف إلى تخفيف المدفوعات لمشروع قناة وادي أركنساس في كولورادو، وهو مشروع مائي طال التخطيط له منذ عهد الرئيس كينيدي.بالإضافة إلى مشروع قانون لتوسيع أراضي ميكوسوكي في فلوريدا: كان سيوسع المنطقة المحجوزة للقبيلة ليشمل جزءا من حديقة إيفرغليدز الوطنية لحماية منشآتها من الفيضانات.في حين أكد ترامب في إشعارات النقض أن قراريه يهدفان إلى "حماية أموال دافعي "، أشارت التصريحات إلى دوافع انتقامية في حالة قانون القبيلة. فقد اتهم ترامب قبيلة ميكوسوكي "بعرقلة سياسات هجرة معقولة صوت الشعب الأمريكي بشكل حاسم لصالحها"، في إشارة إلى انضمام القبيلة سابقا إلى دعوى قضائية ضد مركز احتجاز مهاجرين ("ألكاتراز التمساح") أقامته إدارته في إيفرغليدز.وهاجم مشرعون من كولورادو من كلا الحزبين قرار النقض. وصف السيناتور الديمقراطي القرار بأنه "جولة انتقامية"، بينما اتهم السيناتور الديمقراطي جون هيكينلوبر ترامب بـ"اللعب بألعاب حزبية". ودعا المشرعون إلى إلغاء النقض.وكان كلا المشروعين قد حظيا بدعم واسع من المشرعين المحليين عبر الطيف الحزبي قبل إقرارهما في الكونغرس، مما يجعل رفض ترامب لهما تحدياً غير معتاد لتوافق الحزبين.ولإلغاء نقض ترامب، يحتاج كلا مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) إلى التصويت بأغلبية الثلثين، وهو إنجاز صعب التحقيق. وقد سبق للكونغرس أن نجح في ذلك مرة واحدة خلال ولاية ترامب الأولى، عندما ألغى نقضه لمشروع قانون تمويل .