بالصورة.. المسيّرة التي حاولت استهداف مقر بوتين

وأظهرت المشاهد الليلية مسيّرة محطمة فوق الثلوج في منطقة حرجية، بينما تحدّثت عن هجوم "دقيق التخطيط ومتعدد المراحل" شاركت فيه، بحسب روايتها، 91 طائرة مسيّرة حلّقت فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتفير ونوفغورود باتجاه مقر الرئاسة.ووصف الروسي ألكسندر رومانينكوف "العملية بأنها إرهابية ومعقدة"، مؤكداً أن "الدفاعات الجوية الروسية تصدت لها باستخدام منظومات صواريخ أرض-جو ووحدات إطلاق متنقلة وأنظمة حرب إلكترونية، وتم إسقاط جميع المسيّرات دون وقوع إصابات أو أضرار".