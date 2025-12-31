دبي تستقبل العام الجديد بعروض استثنائية

وانطقلت الاحتفالات بالعد التنازلي التقليدي على واجهة " "، المبنى الأطول في العالم، ليعقبها عرض مبهر للألعاب النارية المتناغمة مع عروض "نافورة دبي"، في سيمفونية بصرية تؤكد مكانة دبي كوجهة سياحية أولى عالمياً.ولم تقتصر الاحتفالات على وسط مدينة دبي، بل شملت 48 عرضاً في 40 موقعاً، حولت سماء الإمارة إلى لوحة مضيئة، وسط تنظيم أمني ومروري محكم.