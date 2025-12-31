تفجير انتحاري وسط حلب في سوريا

أفادت وسائل إعلام ، مساء الأربعاء، بمقتل رجل أمن بتفجير انتحاري وسط مدينة حلب.

وقالت وكالة " "، "مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب".

الى ذلك، قال مصدر أمني سوري، "مقتل عنصر أمن وسقوط عدد من الجرحى في تفجير انتحاري في حي باب الفرج وسط حلب".