في لندن.. حدائق تغلق أبوابها أمام الزوار ليلة رأس السنة

أفادت وسائل إعلام دولية، بأن الشهيرة، بما فيها ، وغرينتش بارك، وسانت بارك، ستُغلق أمام الزوار ليلة رأس السنة.

ووفقا لتلك الوسائل، سيحرم هذا القرار سكان وزوارها من فرصة التنزه في هذه المناطق ومشاهدة عروض الألعاب النارية التقليدية في هذه المناسبة.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب قيام السلطات بإلغاء وحدة الشرطة المتخصصة المسؤولة عن الأمن في ، وذلك بهدف إجراءات خفض التكاليف.



وفي ، أكدت مديرية الملكية أن الحدائق لن توفر مناطق للمشاهدين لعروض الألعاب النارية، مذكرة بأن إقامة الفعاليات العامة وإطلاق الألعاب النارية بدون تصريح أمر محظور، وأن إنفاذ اللوائح هو مسؤولية شرطة العاصمة.