الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات
المزيد
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات
دوليات
2025-12-31 | 17:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
130 شوهد
أعلنت
القيادة الجنوبية الأمريكية
، في بيان تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات دفعة واحدة ومصرع 3 أشخاص في العملية.
وقالت القيادة: "بتوجيه من وزير الحرب بيت هيغسيث، نفذت
فرقة العمل المشتركة
"الرمح الجنوبي" ضربات عسكرية على ثلاث سفن تهريب مخدرات كانت تبحر في قافلة في المياه الدولية.
وأضافت
القيادة الجنوبية
أن "هذه السفن تتبع لمنظمات مصنفة إرهابية"، وأشارت في البيان إلى أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفن كانت تعبر على طول طرق تهريب مخدرات معروفة، وأنها نقلت مخدرات فيما بينها قبل الضربات.
وأفادت القيادة الجنوبية في البيان: "قتل ثلاثة إرهابيين من تجار
المخدرات
كانوا على متن السفينة الأولى في الاشتباك الأول.. أما الإرهابيون المتبقون من تجار المخدرات فقد تخلوا عن السفينتين الأخريين وقفزوا في البحر وابتعدوا عن بعضهما قبل أن تؤدي الاشتباكات اللاحقة إلى غرق سفينتيهما".
وذكر البيان أنه "عقب الاشتباكات، أبلغت القيادة الجنوبية
خفر السواحل
الأمريكي على الفور لتفعيل نظام البحث والإنقاذ".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الجيش الأمريكي
سفن تهريب مخدرات
القيادة الجنوبية الأمريكية
فرقة العمل المشتركة
القيادة الجنوبية
خفر السواحل
المخدرات
كانو
باكا
