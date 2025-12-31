الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات

وقالت القيادة: "بتوجيه من وزير الحرب بيت هيغسيث، نفذت "الرمح الجنوبي" ضربات عسكرية على ثلاث سفن تهريب مخدرات كانت تبحر في قافلة في المياه الدولية.وأضافت أن "هذه السفن تتبع لمنظمات مصنفة إرهابية"، وأشارت في البيان إلى أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفن كانت تعبر على طول طرق تهريب مخدرات معروفة، وأنها نقلت مخدرات فيما بينها قبل الضربات.وأفادت القيادة الجنوبية في البيان: "قتل ثلاثة إرهابيين من تجار كانوا على متن السفينة الأولى في الاشتباك الأول.. أما الإرهابيون المتبقون من تجار المخدرات فقد تخلوا عن السفينتين الأخريين وقفزوا في البحر وابتعدوا عن بعضهما قبل أن تؤدي الاشتباكات اللاحقة إلى غرق سفينتيهما".وذكر البيان أنه "عقب الاشتباكات، أبلغت القيادة الجنوبية الأمريكي على الفور لتفعيل نظام البحث والإنقاذ".