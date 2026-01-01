ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للفنانين العرب في 2026؟.. هل سيخرج فضل شاكر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551835-639028672513758782.jpeg
ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للفنانين العرب في 2026؟.. هل سيخرج فضل شاكر
دوليات
2026-01-01 | 07:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
416 شوهد
مع انطلاق عام جديد، كشفت خبيرة التوقعات
اللبنانية
ليلى عبداللطيف عن رؤيتها لما قد تشهده الساحة الفنية والسياسية والاقتصادية خلال عامي 2026 و2027.
مع انطلاق عام جديد، كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف عن مجموعة من الرؤى التي قالت إنها تخص الأعوام المقبلة، وبالتحديد عامي 2026 و2027، وتناولت فيها أسماء فنية معروفة، إلى جانب تحولات سياسية وأمنية في عدد من
الدول العربية
، فضلًا عن تطورات اقتصادية على المستوى العالمي.
تناولت ليلى عبداللطيف في رؤيتها الفنية عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم الفنان
محمد رمضان
، حيث قالت إنه سيحقق حضورًا قويًا من خلال عمل درامي يُعرض في موسم رمضان، إلى جانب مشاركته في فيلم عالمي بإنتاج سعودي.
كما أشارت إلى توقعها صدور حكم ببراءة الفنان
فضل شاكر
، وعودته لتقديم أعمال غنائية جديدة، مع مشاركة فنية مرتقبة لنجله
محمد شاكر
، بدعم مباشر من والده، متوقعة تقديم عمل غنائي مشترك بينهما، وقالت إن هذا التعاون سيحقق صدى واسعًا من حيث الانتشار.
وفي سياق آخر، توقعت ليلى عبداللطيف حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب والفضة، مقابل تراجع في قيمة الدولار خلال الفترة المقبلة. وعلى الصعيد العالمي، حذرت من احتمالات اندلاع مواجهة نووية مدمرة تشمل أكثر من دولة، إلى جانب محاكمة رئيس دولة أمام شعبه، مع الإشارة إلى تطبيق تغييرات قانونية صارمة في عدد من
الدول الأوروبية
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اليسا "تخرج عن صمتها" بشأن أزمة فضل شاكر
04:24 | 2025-10-11
أسباب جديدة وراء تأجيل محاكمة الفنان فضل شاكر
11:50 | 2025-12-16
تطورات جديدة في قضية الفنان فضل شاكر
03:26 | 2025-10-15
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني
14:16 | 2025-10-04
ليلى عبد اللطيف
محمد رمضان
فضل شاكر
توقعات
الدول الأوروبية
الدول العربية
عبد اللطيف
محمد شاكر
اللبنانية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
اقتصاد
28.54%
12:20 | 2025-12-31
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
12:20 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
أمن
25.68%
06:31 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
06:31 | 2025-12-31
ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
أخبار الطقس
23.82%
00:56 | 2025-12-31
ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
00:56 | 2025-12-31
أسعار الدولار.. استقرار في بغداد وانخفاض في أربيل
اقتصاد
21.96%
03:23 | 2025-12-31
أسعار الدولار.. استقرار في بغداد وانخفاض في أربيل
03:23 | 2025-12-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
رحال
رحال يستقبل 2026 في قضاء المدائن | الموسم 6
16:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
مايك السومرية
ام عبدالله الشمري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٨ | season 1
15:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
من الأخير
أبرز أحداث العراق والشرق الاوسط ٢٠٢٥ - من الأخير م٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-31
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
Live Talk
حلقة خاصة بنهاية عام 2025 - Live Talk - الحلقة ١٩٣ | 2025
10:30 | 2025-12-31
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
اخترنا لك
دولة أوروبية بصدد حظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
08:42 | 2026-01-01
الطوفان يغرق صاحبه.. مدعي النبوة في قبضة أمن غانا بسبب الاحتيال
08:05 | 2026-01-01
بليلة رأس السنة.. حريق يدمر كنيسة عمرها 150 عاما في هولندا (فيديو)
02:40 | 2026-01-01
سويسرا: انفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا يخلف قتلى وجرحى (فيديو)
01:33 | 2026-01-01
روسيا تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
00:40 | 2026-01-01
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات
17:37 | 2025-12-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.