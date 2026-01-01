ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للفنانين العرب في 2026؟.. هل سيخرج فضل شاكر

مع انطلاق عام جديد، كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف عن مجموعة من الرؤى التي قالت إنها تخص الأعوام المقبلة، وبالتحديد عامي 2026 و2027، وتناولت فيها أسماء فنية معروفة، إلى جانب تحولات سياسية وأمنية في عدد من ، فضلًا عن تطورات اقتصادية على المستوى العالمي.تناولت ليلى عبداللطيف في رؤيتها الفنية عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم الفنان ، حيث قالت إنه سيحقق حضورًا قويًا من خلال عمل درامي يُعرض في موسم رمضان، إلى جانب مشاركته في فيلم عالمي بإنتاج سعودي.كما أشارت إلى توقعها صدور حكم ببراءة الفنان ، وعودته لتقديم أعمال غنائية جديدة، مع مشاركة فنية مرتقبة لنجله ، بدعم مباشر من والده، متوقعة تقديم عمل غنائي مشترك بينهما، وقالت إن هذا التعاون سيحقق صدى واسعًا من حيث الانتشار.وفي سياق آخر، توقعت ليلى عبداللطيف حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب والفضة، مقابل تراجع في قيمة الدولار خلال الفترة المقبلة. وعلى الصعيد العالمي، حذرت من احتمالات اندلاع مواجهة نووية مدمرة تشمل أكثر من دولة، إلى جانب محاكمة رئيس دولة أمام شعبه، مع الإشارة إلى تطبيق تغييرات قانونية صارمة في عدد من .