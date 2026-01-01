سويسرا.. ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين بحريق حانة خلال احتفالات رأس السنة

اندلع الحريق في الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس في حانة "لو كونستيلاسيو" ، ولا يزال سبب الحريق غير واضح، ورجحت السلطات كونه حادثا عرضيا.وأعلنت الشرطة السويسرية مقتل العشرات وإصابة نحو 100 شخص، كما قالت إن معلومات من الشرطة السويسرية تشير إلى نحو 40 قتيلا.وأحجم المسؤولون السويسريون عن تحديد أرقام دقيقة، حيث قال فريدريك غيسلر من شرطة فاليه: "بلغ عدد المصابين نحو 100 شخص، معظمهم في حالة خطيرة، وللأسف نعتقد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم".كما نقل المصابون بواسطة سيارات الإسعاف والمروحيات إلى مستشفيات في سيون ولوزان وجنيف وزوريخ. وجرى نشر 10 طائرات هليكوبتر و40 عربة إسعاف، مع فرض حظر طيران فوق المنطقة.وقالت امرأتان فرنسيتان كانتا في الحانة لقناة "بي أف أم" الفرنسية إنهما شاهدتا الحريق يندلع في الطابق السفلي بعد رفع زجاجة تحتوي على "شموع عيد ميلاد" بالقرب من السقف الخشبي، مشيرتين إلى أن النيران "انتشرت في السقف بسرعة فائقة".من جانبه، قال السفير الإيطالي لدى سويسرا جان لورينزو إن السلطات السويسرية أبلغته بأن الحريق نتج عن "إطلاق ألعاب نارية داخل الحانة"، مما أدى إلى إشتعال السقف.وأكدت مسؤولة الادعاء بيو أن التحقيق يجري على أساس وقوع حريق وليس هجوم، مشيرة إلى صعوبة تحديد هوية الجثث المتفحمة التي ستستغرق وقتا طويلا. وأشار المسؤولون إلى أن بعض القتلى والمصابين من جنسيات أجنبية، حيث تجمع أقارب إيطاليون في المكان للبحث عن ذويهم المفقودين.وعبر الرئيس السويسري جي بارمولا عن صدمته، قائلا: "ما كان من المفترض أن يكون لحظة فرح، تحول في أول يوم من العام في كران مونتانا إلى حزن لامس البلاد بأكملها"، وقدمت حكومات وألمانيا تعازيهما.يذكر أن هذه الكارثة تأتي بعد أقل من عام على حريق مماثل في حانة بمقدونيا الشمالية بحياة 59 شخصا في فبراير 2025.