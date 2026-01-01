الاحتجاجات الإيرانية تتوسع.. الغلاء يطلق موجة غضب وتسجيل أولى الوفيات المدنية والعسكرية

وأفادت وكالة "فارس" الخميس عن سقوط أول قتيلين مدنيين خلال التظاهرات في مدينة لردغان جنوب البلاد، بعد أن هاجم متظاهرون مباني حكومية بالحجارة. وذكرت أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات واعتقالات.من جهة أخرى، نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول محلي في مدينة كوهدشت غرب البلاد، مقتل عنصر في قوات "الباسيج" يبلغ 21 عاما "بأيدي مثيري شغب"، وإصابة 13 عنصرا من الشرطة والباسيج.واستنفر الرئيس الإيراني حكومته، محذرا في تلفزيوني من أن عدم حل "مشكلة سبل عيش الناس" سيؤدي إلى "جهنم". وأعرب محمد موحدي عن "تفهم" للتظاهرات السلمية، لكنه حذر من أن أي تحويل لها إلى "أداة لزعزعة الأمن" سيواجه "ردا قانونيا حازما".وكشفت وكالة " " أن مجموعات معادية مقرها وأوروبا حاولت تحويل الاحتجاجات إلى مشاهد عنف، وأفادت بتوقيف سبعة أشخاص على هذا الأساس.تأتي الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية حادة، حيث فقد الإيراني أكثر من ثلث قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي، وبلغ التضخم السنوي 52% في ، مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير.