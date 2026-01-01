بينها العراق.. موجة صقيع قارسة تجتاح المنطقة العربية

الصفحة الرئيسية
المزيد
754 شوهد
تشهد المنطقة العربية موجة صقيع قارسة وغير مسبوقة في شدتها واتساع نطاق تأثيرها، حيث تضرب عواصف برد قطبية مناطق واسعة تمتد من المغرب غربا إلى اليمن وعمان شرقا.
المغرب
غربا إلى
اليمن
وعمان شرقا.
ليست هذه الموجة مجرد انخفاض عابر في درجات الحرارة، بل اقتحام جويّ منسق عبر القارات، تنذر به نماذج الطقس العالمية، وتؤكد تفاقمه خرائط الضغط الجوي التي تظهر اندفاع كتلة هوائية قطبية عميقة نحو قلب المنطقة العربية، مصحوبة برياح سيبيرية جافة وباردة.
في
سوريا
، أعلنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في
وزارة الطوارئ
حالة التأهب القصوى، محذرة من أن موجة الصقيع التي بدأت فجر الجمعة 2 يناير ستبلغ ذروتها فجر السبت والأحد، لتكون شديدة التأثير في
الشمال الغربي
ومنطقة الجزيرة، ومتوسطة في المرتفعات الوسطى وجبال الساحل، وأقل حدة في الجنوب والبادية.
وتأتي هذه التحذيرات في سياقٍ إنساني بالغ الحساسية، إذ لا تزال عشرات الآلاف من العائلات النازحة في مخيمات إدلب وريف حلب تعيش تحت خيم لا تحجب رياح
الشتاء
ولا تقي جليده القارس. وفي الوقت نفسه، تحذر
وزارة الزراعة
المزارعين من أضرار محتملة قد تطاول المحاصيل الشتوية، خصوصا في المناطق التي قد تنخفض فيها الحرارة إلى ما دون الصفر، داعية إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة.
وفي
الأردن
، لا يقتصر الخطر على البرد، بل يبدأ بمطرٍ غزير يصنف كمنخفض جوي من "الدرجة الثالثة"، يجتاح المملكة منذ صباح الخميس، ليغمر الأودية ويهدد بسيول جارفة، لكن العاصفة الحقيقية تأتي ليلة الجمعة، حين ينحسر المنخفض ليفسح المجال أمام امتداد مرتفع جوي سيبيري يجلب معه صقيعا قارسا مناطق واسعة، ويهدد المساحات الزراعية خارج المدن.
وفي فلسطين ولبنان، تزداد المخاوف من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، فيما تلامس الثلوج ارتفاع 1300 متر في الجبال اللبنانية، وتغلق انزلاقات التربة والصخور العديد من الطرقات.
اللبنانية
، وتغلق انزلاقات التربة والصخور العديد من الطرقات.
أما في
العراق
، فتتلقى البلاد ضربة ثانية من الطقس القطبي، حيث يتوقع أن يجلب منخفض بارد زخات مطر وثلوجا في المناطق الشمالية.
ولا تنجو دول
المغرب العربي
من هذا الازدحام الجوي. ففي الجزائر، تحذر الأرصاد من موجة برد شديدة في الولايات الشرقية الأربع، بينما تصدر
المغرب
نشرة
إنذار
حمراء بسبب رياح قد تصل سرعتها إلى 100 كلم/ساعة، خصوصا في أقاليم شهدت سيولا دامية قبل أيام.
حتى في دول
الخليج
، التي اعتادت الشتاء المعتدل، تسجل الأرصاد انخفاضا لافتاً في درجات الحرارة، مع تحذيرات من غبار مثار في
السعودية
، وطقس بارد جداً في قطر والبحرين، وكتل غبارية متوقعة في
سلطنة عمان
.
وفي
اليمن
، يحذر
المركز الوطني
للأرصاد من "الضريب" – ذلك الصقيع الذي يغزو الحقول عند منتصف الليل، ليقتل المحاصيل ويجمّد مياه الري. وفي محافظات مثل ذمار والبيضاء، قد تنخفض الحرارة إلى الصفر المئوي، بينما تصل إلى درجة واحدة في
صنعاء
وصعدة، ما يهدد آلاف الأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة كمصدر وحيد للرزق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
