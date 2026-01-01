وأكد رئيس إدارة المخابرات الروسية للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية كوستيوكوف، أن فك شفرة بيانات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي أُسقطت في 29 2025 أثبت بشكل قاطع أنها هاجمت مجمع المباني المعتمدة كمقر إقامة لرئيس .وقال كوستيوكوف: "فك الشفرة الذي أجراه متخصصو أجهزة المخابرات الروسية لمحتوى ذاكرة أجهزة الملاحة في هذه الطائرات المسيرة، أكد بشكل قاطع ودقيق أن الهدف من الهجوم كان مجمع مباني مقر إقامة رئيس في منطقة نوفغورود".