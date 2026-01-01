ثلاثة قتلى و17 مصابا بهجوم على مقر للشرطة غربي إيران

وقالت المصادر، إن الحادث وقع نحو الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، حين "اقتحم مجموعة من المُشاغبين مقر الشرطة مستغلّين تجمعا احتجاجيا كان يجري في المدينة"، مضيفة أن المهاجمين "حاولوا خلع سلاح عناصر الشرطة والوصول إلى مستودع الأسلحة داخل المقرّ، مستخدمين في هجومهم أسلحةً نارية وسلاحا أبيض، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة".وأوضحت المصادر أنّ "المُشاغبين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، وعمدوا إلى تحطيم عددٍ من سيّارات الدوريات الأمنية وإحراقها".وأفادت وكالة "فارس" بأن تمكنت خلال المواجهات من ضبط عدد من الأسلحة النارية التي كانت بحوزة المهاجمين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل عنصر في الحرس الثوري بمحافظة لرستان خلال الاحتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية في .ودخلت موجة الاحتجاجات المعيشية في إيران يومها الخامس اعتراضا على السياسات الاقتصادية للحكومة ورفضا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي.