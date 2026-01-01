اليمن.. كشف حقيقة إغلاق مطار عدن الدولي

وأوضح المصدر أنه وبالتنسيق مع قيادة التحالف، اعتمدت السلطات الملاحية الرسمية "إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات الخارجية القابلة للمراجعة الدورية".وأكد أن هذه الإجراءات تأتي "دعما لجهود خفض التصعيد، وعملا بإعلان حالة الطوارئ وآليات التفتيش المعتمدة، وبما تقتضيه متطلبات الأمن، والامتثال للقوانين الملاحية الدولية وقرارات ".وحمل المصدر "مسؤولية أي تبعات ناتجة عن توجيهات وزير النقل المحسوب عليه، بإغلاق المطار أمام الرحلات الجوية"، ووصف تلك التوجيهات بأنها "إجراءات غير مسؤولة من شأنها مفاقمة معاناة المواطنين، وإعاقة حركة السفر المدني والإنساني".