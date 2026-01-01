الخزانة الأمريكية تضع شركات مقرها الإمارات على قائمة الإرهاب

وضعت الأمريكية، عددا من الشركات مقرها الإمارات على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل وتسليح الحوثيين.

ووفق الخزانة الأمريكية، شملت القائمة شركة "Arkan Mars Petroleum Companies" مقرها: الإمارات (دبي) ونشاطها تجارة النفط والمواد البترولية، كاشفة السبب الى "علاقة بشبكة محمد السنيدار وتمويل عمليات الحوثيين".

‏كما تضمنت القائمة شركة "ONX Trading FZE" مقرها الإمارات، ونشاطها تجارة وتوريدات عامة، والسبب لها علاقة بشبكة سعيد الجمل وتمويل الحوثيين، بحسب الوزارة.

وتضمنت قائمة الخزانة الأمريكية أيضا شركة "Fornacis Energy Trading Co. L.L.C" ولها علاقة بإيران، وشركة "Barco Ship Management Inc" نشاطها عالمي للسفن.