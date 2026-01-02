المهمة الصعبة للشرطة السويسرية بعد فاجعة رأس السنة

والحروق التي أصيب بها الضحايا ومعظمهم من الشبان في حانة (شديدة لدرجة أن المسؤوالين السويسريين قالوا إن "الأمر قد يستغرق أياما قبل تحديد هويات جميع ‌الجثث. وتسبب الحريق أيضا في إصابة 115 شخصا، كثير منهم إصاباتهم خطيرة".وأصدر آباء الشبان المفقودين نداءات للحصول ⁠على أخبار عن أحبائهم، بينما سارعت السفارات الأجنبية لمعرفة ما إذا كان رعاياها من بين ضحايا واحدة من أسوأ ‌المآسي التي شهدتها في العصر الحديث.وقال نيكولا فيراود رئيس بلدية كران مونتانا في مؤتمر صحفي: "الهدف الأول هو تحديد أسماء جميع الجثث"، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق أياما.وقال رئيس حكومة منطقة فاليه إن الخبراء يستخدمون عينات من الأسنان والحمض النووي لهذه المهمة.وأضاف "يتعين القيام بكل هذا العمل لأن المعلومات ‍فظيعة وحساسة للغاية بحيث لا يمكن إخبار العائلات بأي شيء ما لم نكن متأكدين بنسبة 100 بالمئة".ولم يتضح سبب الحريق. وترجح السلطات السويسرية أنه نتج عن حادث وليس عن هجوم.وأشارت بعض روايات الناجين ‍ولقطات على إلى أن سقف الطابق السفلي للحانة ربما اشتعلت فيه النيران عندما اقتربت ‍الشموع أكثر من اللازم.ووقف المئات في صمت حدادا بالقرب من مكان الحادث مساء الخميس، وقال بيرماركو باني (18 عاما) والذي يعرف الحانة جيدا مثل كثيرين آخرين في البلدة "تعتقد أنك ‌في أمان هنا لكن هذا ‍يمكن أن يحدث في ‍أي مكان. لقد كانوا أشخاصا مثلنا".ووضع العشرات الزهور أو أشعلوا الشموع عند بقعة في أعلى الطريق المؤدي إلى الحانة التي وضعت حولها الشرطة ‌طوقا أمنيا.وخلف الطوق كانت جثث بعض الضحايا لا تزال في الحانة، وتعهدت الشرطة بالعمل على مدار الساعة للتعرف على جميع من قضوا نحبهم في الحريق.وقالت سوزا (17 عاما) إنه كان من المفترض أن تكون هناك لكن انتهى بها الأمر بقضاء الأمسية في تجمع عائلي.وأضافت خلال وقفة لتأبين الضحايا "بصراحة، على أن أشكر أمي مئات المرات على ⁠عدم السماح لي بالذهاب. لأن الله وحده يعلم كيف كان سينتهى بي الأمر".