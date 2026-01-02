صفارات الإنذار تدوي على الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية ـ عاجل



أفادت مصادر أمنية بإطلاق صفارات الإنذار في المناطق القريبة من الحدود ـ الإسرائيلية بسبب هدف جوي مشبوه.





وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في منطقة برعام على الحدود جاءت بعد إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه هدف كاذب.