بخط يده.. تعزية السيد خامنئي في سليماني

ويصادف يوم غد الذكرى السنوية لهذا الحادث، الذي أثار موجةً عارمة من التوتر بين والولايات المتحدة، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة أمريكية موكب سليماني فور خروجه من المطار، ما أدى إلى استشهاده مع عدد من مرافقيه، بينهم نائب رئيس هيئة .وفي رسالته المؤرخة في 3 كانون الثاني 2020، وصف السيد سليماني بأنه "الشخصية الدولية للمقاومة"، مؤكدا أن "كل من يهوى المقاومة سيثأر له"، مشيرا إلى أن "الانتقام القاس من المجرمين" سيكون حتميا.وجاء في نص الرسالة: "ها قد حلق لواء وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح الطاهرة. سنوات من والشجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمني الشهادة في سبيل الله، قد بلغت أخيرا سليماني العزيز هذه المنزلة الرفيعة، إذ سفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض".وأعلن السيد خامنئي آنذاك عن الحداد الرسمي في إيران لمدة ثلاثة أيام، مقدّما "أسمى آيات التبريك" و"أعزّ التعازي" لعائلة سليماني وأبنائه وأقاربه، مشيدا برفاقه الشهداء، ولا سيما .وأضاف: "لقد كان نموذجًا بارزا للناهلين من فيض الإسلام ومدرسة الإمام ، فقد أمضى جُل عمره مجاهدا في سبيل الله. والشهادة كانت جزاءً لمساعيه الحثيثة طوال كل هذه الأعوام. لن يتوقف عمله ونهجه برحيله، بحول الله وقوته، ولن يبلغ طريقا مسدودا. بل إن الانتقام الشديد سيكون بانتظار المجرمين الذين تلوثت أيديهم القذرة بدمائه ودماء سائر شهداء الحادثة".