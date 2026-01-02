شمخاني: أي محاولة للتدخل بأمن إيران القومي ستواجه برد ساحق ـ عاجل

وقال شمخاني في تغريدة على منصة اكس وتابعتها ، ان "أمننا القومي خط أحمر وليس موضوعا لتغريدات مغامرة ".وتابع، ان " أي يد تمتد نحو أمن بذريعة التدخل أو المغامرة ستُواجه برد قاسٍ وسيتم قطعها قبل ان تصل"، مشيرا الى ان "شعبنا يدرك جيدا تجربة الإنقاذ الأمريكية من وأفعانستان إلى ".