اليمن.. تقدم كبير لقوات درع الوطن لاستلام المواقع العسكرية في حضرموت

وبعد أن كلف رئيس الرئاسي اليمني سالم الخنبشي بتولي لقوات درع الوطن في حضرموت، أعلن الأخير انطلاق عملية استعادة المعسكرات.وكشف عن تعرض قوات درع الوطن لهجوم وكمائن.وأفاد بأنه "تم توجيه ضربات جوية باتجاه القوات المهاجمة وعناصر الكمائن"، داعيا إلى "عدم التعرض أو وضع الكمائن لقوات درع الوطن في تحركها السلمي".