المجلس الانتقالي الجنوبي: ما يجري في الجنوب اليمني عدوان مكتمل الأركان

وقال في تصريح للجزيرة وتابعته ، ان "القوات التي تقدمت نحو حضرموت ليست من المحافظة بل من مناطق أخرى".وأضاف ان "ما يجري في الجنوب اليمني عدوان مكتمل الأركان".