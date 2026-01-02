السفير السعودي يحذر من تداعيات تعنت قوات الانتقالي وإغلاق مطار عدن

وأوضح آل جابر أن هذه الجهود قوبلت برفض وتعنت مستمرين من قبل عيدروس ، مشيرا إلى أن آخر مظاهر هذا التعنت تمثلت في رفضه إصدار تصريح لطائرة تقل وفدا رسميا سعوديا بتاريخ 1 يناير إلى عدن، رغم الاتفاق المسبق على وصول الوفد برفقة عدد من قادة ، في إطار مساع مشتركة لإيجاد حلول ومخارج تخدم الجميع وتحقق المصلحة العامة.ولفت إلى أن الزبيدي أصدر أيضا توجيهات مباشرة بإغلاق في مطار عدن، الأمر الذي ألحق ضررا بالغا بالشعب اليمني، معتبرا أن هذا التصرف غير مسؤول، ويقوض جهود التنسيق السياسي والعسكري والأمني، ويشكل سابقة خطيرة تعكس الإصرار على التصعيد ورفض مسارات التهدئة.وأكد أن هذه الممارسات تكشف حرص الزبيدي على مصالحه السياسية والمالية الشخصية، وتنفيذا لأجندات لا تمت بصلة للقضية الجنوبية بشكل خاص ولا لليمن بشكل عام.