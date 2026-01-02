هل تلقت القوات الامريكية الأوامر للتدخل بنجدة المتظاهرين في إيران؟

وذكر المسؤول في تصريحات صحفية، إن "القوات الأمريكية لم تتلق أي أوامر للتدخل لنجدة المتظاهرين في ".وأضاف ،أنه "لا تغيير في طبيعة انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ربطا باحتجاجات إيران".وأصدر الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة وسط الاحتجاجات المستمرة في إيران، قائلا إن "ستتدخل لإنقاذ المتظاهرين السلميين إذا قامت إيران بقتلهم".وحذر أمين الإيراني علي لارجاني، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي من التدخل في قضية إيرانية داخلية.وقال لاريجاني: إن "على ترامب إدراك أن التدخل في قضية إيرانية داخلية سيربك المنطقة، لافتاً الى أنه "مع صدور مواقف من ترامب ومسؤولين (إسرائيليين) اتّضحت خفايا ما يجري خلف الكواليس".وأضاف: "نحن نُميّز بين المطالب المحقة للمحتجين وبين العناصر التخريبية، وعلى ترامب أن يدرك أن تدخل الولايات المتحدة في القضايا الداخلية يعني زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتقويض المصالح الأميركية".وتابع: "ليَعلم الشعب الأميركي أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة، وعليهم أن يكونوا حذرين بشأن جنودهم".