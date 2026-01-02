بقوة 6,5.. زلزال يجبر رئيسة المكسيك على مغادرة القصر الرئاسي

وأُجبرت الرئيسة كلاوديا شينباوم على إخلاء القصر الرئاسي أثناء مؤتمرها الصحفي الصباحي الدوري عندما سُمع دوي صفارات الإنذار من الزلازل.وعادت مع الصحفيين الذين كانوا حاضرين بعد دقائق.وقالت شينباوم إنه تم تحديد على بعد 15 كيلومترا عن سان ماركوس في ولاية غيريرو الجنوبية، أي على بعد حوالي 230 كيلومترا عن مكسيكو.وذكرت شينباوم أن التقارير الأولية تفيد بعدم وقوع أي أضرار كبيرة في مكسيكو أو غيريرو.وأفاد بأن الزلزال ضرب عند الساعة 13,58 بتوقيت غرينتش (7,58 بالتوقيت المحلي).ومركز مكسيكو مبني على أرض موحلة كانت في السابق قاع بحيرة، ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل خاص.وتقع تلك الأكثر قوة عادة قبالة ولاية غيريرو على ساحل .وفي 19 سبتمبر/أيلول 1985، دمّر بقوة 8,1 درجة جزءا كبيرا من مكسيكو، ما أسفر عن مقتل حوالى 13 ألف شخص، بحسب أرقام رسمية.