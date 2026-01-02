ايران تهدد: سنرد على اي انتهاك



أكد ، اليوم الجمعة، استعداد القوات المسلحة للرد على أي انتهاك للسيادة الإيرانية.



وقال عراقجي في تصريحات صحفية، "نرفض أي تدخل خارجي في شؤوننا"، موضحاً، أن "قواتنا المسلحة على استعداد للرد على أي انتهاك للسيادة الإيرانية".

وأضاف ، أن "الاحتجاجات السلمية للمتضررين من تقلبات سعر الصرف حق مشروع لكن شابتها حوادث شغب عنيفة استهدفت مراكز الشرطة ورجال الأمن".