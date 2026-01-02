مجلس القيادة في اليمن يدعو "الانتقالي" إلى إلقاء السلاح

جاء ذلك وفقاً لما نقلته وكالة "سبأ" عن مصدر مسؤول في اليمنية، والذي اشار الى ان رئيس الرئاسي في يتابع تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، ومسار تنفيذ عملية استعادة المعسكرات في إطار تنفيذ القرارات السيادية، ودعم الجهود المنسقة مع قيادة تحالف دعم لخفض التصعيد، وحماية المدنيين.وأضاف المصدر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "شدد على الالتزام الصارم بروح وأهداف عملية استلام المعسكرات سلمياً، وفي مقدمتها تحييد السلاح، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم الانتقام، مع الردع الحازم لأي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون".وأشار المصدر إلى أن العليمي "وجه كذلك بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون، وتأمين ، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وضمان استمرار دورة الحياة الطبيعية في المحافظة".ودعا المصدر عناصر إلى "إلقاء السلاح وتغليب المصلحة الوطنية، وتجنب إراقة المزيد من الدماء، والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية على أساس إعلان ، واتفاق ، بما يجنب البلاد مخاطر التصعيد والعزلة".