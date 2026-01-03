لديهم "معدات حربية".. ايران تشتبك مع مسلحين اخترقوا الحدود

وقال قائد حرس الحدود في سيستان وبلوشتسان العميد ، إن "قواته اشتبكت مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي لمدينة سراوان"، مبينا ان "هذه العملية جاءت نتيجة لرصد استخباراتي دقيق وتدخل سريع، أسفر عن إلحاق خسائر فادحة بالعناصر المسلحة ومنعهم من دخول الأراضي الإيرانية".وأشار شجاعي إلى أن "المعلومات الاستخباراتية كشفت نيّة هذه الجماعات استغلال مناسبتين مهمتين – هما ذكرى مولد الإمام علي وذكرى اغتيال قائد " " السابق اللواء – لتنفيذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن في المدن الداخلية".وأكد أن "قوات حرس الحدود، خلال تمشيط موقع الاشتباك، عثرت وضبطت كماً كبيراً من الأسلحة والمعدات الحربية، شمل: 4 بنادق كلاشنيكوف، مسدس واحد، 10 قذائف من نوع SPG-9، قنبلتين يدويتين، 3 قذائف RPG-7، 240 طلقة من عيار "دوشكا"، 20 طلقة قنص، 232 طلقة (غرينوف)، 132 طلقة كلاشنيكوف، 10 مخازن لبندقية الكلاشنيكوف، مخزن واحد للمسدس"، بحسب وسائل اعلام إيرانية.