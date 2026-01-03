بالفيديو.. الانفجارات في فنزويلا

وذكرت وسائل إعلامية، ان هناك انباء عن قصف محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الفنزويلية ".جاء ذلك بعدما نشرت أسوشيتد برس في خبر تابعته ، ان "7 انفجارات على الأقل سمعت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس"، مبينة ان "الانفجارات وقعت في مناطق متباعدة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس".وأكدت ان "هناك تحليق مكثف لطائرات حربية على علو منخفض في العاصمة الفنزويلية كاراكاس"، مشيرة الى ان "أهدافا غير محددة تم ضربها أكثر من مرة في العاصمة كاراكاس".