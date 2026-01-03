الصفحة الرئيسية
اول تعليق من الرئيس الفنزويلي على قصف العاصمة وإعلان حالة الطوارئ في البلاد
دوليات
2026-01-03 | 02:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,240 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اكد الرئيس الفنزويلي
مادورو
، اليوم السبت، ان العاصمة
كاراكاس
يجري قصفها الآن بالصواريخ.
وقال
مادورو
في كلمة له تابعتها
السومرية نيوز
، ان "العاصمة الفنزويلية
كاراكاس
يجري قصفها الآن بالصواريخ".
فيما اكدت الخارجية الفنزويلية ان "الهجمات تعد انتهاكا صارخا لمواثيق
الأمم المتحدة
وتهدد السلام والاستقرار الدوليين"، مبينة "نرفض العدوان على بلادنا وهو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة".
وأضافت ان "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في بلادنا ستفشل كما فشلت كل المحاولات السابقة"، موضحة ان "
أمريكا
هي التي تقف وراء الهجمات الأخيرة التي تستهدف أحياء سكنية والبنية التحتية".
وذكرت ان "الهجمات تستهدف مواقع مدنية وعسكرية وأصابت وسط مدينة كاراكاس"، لافتة الى ان "الرئيس الفنزويلي أصدر قرارا بتفعيل خطط
الدفاع الوطني
عن كل الأراضي الفنزويلية".
وبينت ان "الهجمات استهدفت مواقع مدنية وعسكرية ووسط مدينة كاراكاس"، موضحة ان "الرئيس الفنزويلي أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد".
وأشارت الى ان "فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها وسيادتها"، موضحة ان "فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها واستقلالها".
وذكرت ان "ما يجري هو عدوان على الجمهورية الفنزويلية وسيواجه فورا بتفعيل كافة خطط الدفاع"، لافتة الى ان "الهجوم الحالي هو عدوان من قبل الإمبريالية الأمريكية".
وتابعت "سنواجه العدوان الإمبريالي بتفعيل كافة خطط الدفاع"، موضحة ان "جمهورية فنزويلا ترفض بشدة العدوان العسكري الخطير الذي شنته الحكومة الأمريكية".
وادانت "العدوان العسكري الخطير الذي شنته
الولايات المتحدة الأمريكية
علينا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
اول صورة متداولة للرئيس الفنزويلي بعد اعتقاله من قبل قوة اميركية
06:00 | 2026-01-03
أول تعليق لبناني على قصف "إسرائيل" جنوبي البلاد
12:50 | 2025-11-06
ترامب يعلن القبض على الرئيس الفنزويلي وزوجته
04:24 | 2026-01-03
نائبة الرئيس الفنزويلي: لا نعلم مكان الرئيس مادورو وزوجته
05:09 | 2026-01-03
فنزويلا
قصف
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
الدفاع الوطني
سومرية نيوز
السومرية
كاراكاس
