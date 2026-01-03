اول تعليق من الرئيس الفنزويلي على قصف العاصمة وإعلان حالة الطوارئ في البلاد

وقال في كلمة له تابعتها ، ان "العاصمة الفنزويلية يجري قصفها الآن بالصواريخ".فيما اكدت الخارجية الفنزويلية ان "الهجمات تعد انتهاكا صارخا لمواثيق وتهدد السلام والاستقرار الدوليين"، مبينة "نرفض العدوان على بلادنا وهو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة".وأضافت ان "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في بلادنا ستفشل كما فشلت كل المحاولات السابقة"، موضحة ان " هي التي تقف وراء الهجمات الأخيرة التي تستهدف أحياء سكنية والبنية التحتية".وذكرت ان "الهجمات تستهدف مواقع مدنية وعسكرية وأصابت وسط مدينة كاراكاس"، لافتة الى ان "الرئيس الفنزويلي أصدر قرارا بتفعيل خطط عن كل الأراضي الفنزويلية".وبينت ان "الهجمات استهدفت مواقع مدنية وعسكرية ووسط مدينة كاراكاس"، موضحة ان "الرئيس الفنزويلي أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد".وأشارت الى ان "فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها وسيادتها"، موضحة ان "فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها واستقلالها".وذكرت ان "ما يجري هو عدوان على الجمهورية الفنزويلية وسيواجه فورا بتفعيل كافة خطط الدفاع"، لافتة الى ان "الهجوم الحالي هو عدوان من قبل الإمبريالية الأمريكية".وتابعت "سنواجه العدوان الإمبريالي بتفعيل كافة خطط الدفاع"، موضحة ان "جمهورية فنزويلا ترفض بشدة العدوان العسكري الخطير الذي شنته الحكومة الأمريكية".وادانت "العدوان العسكري الخطير الذي شنته علينا".