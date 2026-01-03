قصف فنزويلا.. الطائرات الامريكية تقصف "الاعتقاد الشائع" والعراق يراقب "ترامب الحرب" لا رجل الاقتصاد

في ، ولاشهر طويلة، بات الحديث عن "تغيير النظام في العراق"، اشبه بالنكتة وغالبا ما تتم السخرية من ذلك، حيث كان الاعتقاد الامن، ان رجل صفقات وليس رجل حروب، وان الشركات الامريكية تعمل في العراق لذلك ليس هناك أي مؤشر يجعل من ترامب يقدم على تنفيذ ضربات في العراق.واحدة من اكثر الصفقات النفطية التي يتم الحديث عنها في العراق هي التفاوض مع شركة الامريكية، حيث ينظر القادة والمحللون السياسيون الى انها "غطاء الأمان" الأمريكي، لكن للمصادفة، فان شركة شيفرون تعمل أساسا في فنزويلا التي تتعرض الان للصواريخ والطائرات الامريكية، وتعد اكبر شركة عاملة في فنزويلا الان.قبل ساعات من القصف، عرض رئيس فنزويلا على ترامب فتح باب الاستثمارات امام الشركات الامريكية بالكامل وتسليمها قطاع النفط الفنزويلي، كذلك عرض التعاون لمكافحة تجار ، الا ان بعد ساعات من العرض الفنزويلي، باشرت الطائرات الامريكية بقصف مواقع عسكرية في عاصمة فنزويلا معلنة الحرب، التي يتفق الجميع على انها تجعل سقوط النظام هناك مسألة ساعات.تحول ترامب "صانع السلام" والذي لا يرغب بالحروب الى رجل العام 2026 الذي بدأ اول حرب جديدة في هذا العام، وقد تكون هذه الحادثة مناسبة مهمة لنسف اكثر تصور كان العراقيون يعتقدوه عن ترامب بأنه "رجل صفقات وتجارة" ولا يشن الحروب، ولا يسقط الأنظمة، بل اتضح انه على اسقاط نظام مادورو رغم إعلانه قبل ساعات عن فرص استثمارية ضخمة للشركات الامريكية، الا انها لم تسعفه.