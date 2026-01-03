بين صاحب المرتبة الأولى والمركز الـ50.. مقارنة القوة الامريكية والفنزويلية بالطائرات والدبابات والجيوش

وفي مقارنة بين القوتين العسكريتين للولايات المتحدة الامريكية وفنزويلا وفقا لموقع "غلوبال فاير بور"، يظهر ان الامريكية تأتي بالمرتبة الأولى بترتيب القوة العسكرية عالميًا، فيما تأتي فنزويلا في المرتبة 50 عالميًا.وفي المقارنة الفرعية، تتفوق على فنزويلا في مجال عدد القوات العسكرية حيث يبلغ عديد القوات الامريكية اكثر من 1.3 مليون جندي، مقابل 100 الف جندي في فنزويلا، كما تتفوق أمريكا في والقوة البرية والقوة البحرية، لكنها اقل بالموارد الطبيعية مقارنة بفنزويلا، وتتفوق أمريكا بالبيانات المالية والخدمات اللوجستية، فيما تتفوق فنزويلا بالجغرافيا.وعلى صعيد القوة الجوية، تمتلك أمريكا اكثر من 13 الف طائرة، فيما تمتلك فنزويلا 230 طائرة، وتمتلك أمريكا اكثر من 4600 دبابة، فيما تمتلك فنزويلا 170 دبابة فقط، اما القوة البحرية الامريكية تمتلك في اسطولها اكثر من 440 سفينة وناقلة ومركب فيما تمتلك فنزويلا 34 قطعة بحرية فقط.