بمناسبة ولادة الامام علي "ع".. عبور اكثر من 33 الف زائر من ايران الى العراق

وقال رئيس المديرية حيدر دشتيبور، انه "مع حلول الثالث عشر من رجب والذكرى السنوية لميلاد (عليه السلام)، شهد معبر الحدودي مرور أكثر من 33 ألف حاج إيراني وأجنبي عبر هذا المعبر لزيارة الأماكن في ".وأوضح انه "في اليومين الماضيين، اللذين تزامنا مع الاحتفال بمولد حضرة علي (عليه السلام) أدى حماس محبي أهل البيت (عليهم السلام) للحج إلى زيادة حركة المرور على هذا الحدود الدولية، واستناداً إلى الإحصاءات المسجلة، من بين إجمالي 33115 حاجاً سافروا خلال هذه الفترة القصيرة، كان 28647 منهم مواطنين إيرانيين و4468 من الحجاج الأجانب والمواطنين".