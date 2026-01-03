نائبة الرئيس الفنزويلي: لا نعلم مكان الرئيس مادورو وزوجته

وقالت في تصريح للتلفزيون الرسمي، "نطالب بدليل على أن الرئيس وزوجته على قيد الحياة".وأضافت "اننا لا نعلم بمكان الرئيس وزوجته".ونشرت نيوز في خبر تابعته ، ان "قوات هي التي اعتقلت مادورو".واعلن الرئيس الأمريكي في تدوينة على منصة (X) وتابعتها نيوز، ان " نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس ، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد".وأضاف ان "هذه العملية تمت بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية"، مشيرا الى انه "سيكون هناك مؤتمر صحفي اليوم في الساعة 11 صباحًا في مارالاغو".