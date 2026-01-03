سيناتور امريكي يكشف مصير رئيس فنزويلا بعد اعتقاله

ونقلت رويترز عن عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي نقل بدوره عن وزير الخارجية الأمريكي قوله انه "أخبرني بأن ماوردو سيحاكم بتهم جنائية في ".وأضاف انه " لا توجد خطط لتنفيذ مزيد من الضربات في فنزويلا".واعلن في وقت سابق اعتقال زوجته ونقلهما جوا الى خارج فنزويلا.