أوكرانيا تدين ضربة روسية على خاركيف وتطالب برد دولي قوي

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا عبر منصته الرسمية على “X”، إن "ما حدث في هو هجوم وحشي استهدف منطقة سكنية وسط النهار، ما يعكس استمرار سياسة الإرهاب والعنف ضد السكان المدنيين"، مؤكداً أن "الضربات تؤدي إلى ضحايا محتملين من المدنيين وأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الانفجار".وأضاف الوزير أن "أوكرانيا تنتظر رد فعل قويًا من ، خصوصًا من الدول التي تسرعت مؤخرًا في التصديق على اتهامات روسية غير مثبتة بشأن هجمات مزعومة على مواقع في ، مشدداً على أن القوي يمثل أداة أساسية لمواجهة العدوان الروسي ودفع إلى تحمل مسؤولياتها".وتتعرض خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، منذ بداية الحرب، وفق بيانات أوكرانية، إلى سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية، أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية المدنية، في حين يستمر الجدل الدولي حول تصعيد العنف وتداعياته الإنسانية.