منظمة عالمية توجه دعوة لمجموعة دول بينها إيران بعد اعتقال رئيس فنزويلا

ودعت المنظمة، "دول العالم وخصوصا والصين وإيران والبرازيل إلى الوقوف صفا واحدا ضد الأمريكي"، وفق ما جاء في نص بيان رسمي.وأضافت "على شعوب العالم الذين يرفضون السياسات الأمريكية غير الإنسانية الوقوف ضد هذه السياسات ورفع الصوت لا لسياسات .. نعم لحرية الشعوب".وتابعت: "سكوتنا على جرائم سوف لن تكون هناك دولة امنة، ونعلنها نحن مع سيادة فنزويلا والشعب البلوفاري المقاوم".