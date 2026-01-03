غوتيريش: قلقون إزاء التصعيد في فنزويلا

عبر الأمين العام للأمم المتحدة ، اليوم السبت، عن قلقه إزاء التصعيد الأخير في فنزويلا.

وقال غوتيريش في تصريح صحفي: "قلقون إزاء التصعيد الأخير في فنزويلا".



واضاف، أن "العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا قد يكون لها تداعيات مقلقة على المنطقة وتشكل سابقة خطيرة".

