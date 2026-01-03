الخارجية الفرنسية تنتقد اعتقال مادورو وتحذّر من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي

وفي بيان عاجل، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن العملية العسكرية التي أدت إلى اعتقال تخالف مبدأ عدم إلى القوة المنصوص عليه في القانون الدولي، مشددة على أنه لا يمكن فرض أي حل سياسي دائم في فنزويلا من الخارج، وأن الشعوب وحدها هي من تقرر مستقبلهاكما حذّرت من تداعيات خطيرة لانتهاك ، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات قد تنعكس سلباً على الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.وجددت الخارجية الفرنسية تمسكها بـميثاق الأمم المتحدة كمرجعية دائمة للعمل الدولي، داعية إلى احترام القانون الدولي والحلول السياسية السلمية، وتفادي أي إجراءات من شأنها تعميق الأزمات أو توسيع رقعة التوترات الدولية.