الصين تدين الضربة الأمريكية في فنزويلا: انتهاك صارخ للقانون الدولي
دوليات
2026-01-03 | 10:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
61 شوهد
أعربت
وزارة الخارجية الصينية
عن صدمة بالغة إزاء الضربة الأمريكية التي استهدفت فنزويلا، مؤكدة إدانتها الشديدة لما وصفته بـالعمل العدواني الذي قامت به
واشنطن
.
وفي تصريحات عاجلة، قالت الخارجية الصينية إن أعمال الهيمنة التي تنتهجها
الولايات المتحدة
تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددة على أن الضربة الأمريكية تُعد تعدياً مباشراً على سيادة فنزويلا، وتهديداً خطيراً للسلام والأمن في منطقة
أمريكا
اللاتينية.
وأضافت
بكين
أنها ترفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، محذّرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وزعزعة
الاستقرار الإقليمي
.
ودعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
، وحثتها على وقف انتهاك سيادة الدول الأخرى واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بعيداً عن التدخلات الخارجية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الصين
امريكا
فنزويلا
مادورو
وزارة الخارجية الصينية
الاستقرار الإقليمي
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
أمريكا
واشنطن
