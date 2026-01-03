الصين تدين الضربة الأمريكية في فنزويلا: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وفي تصريحات عاجلة، قالت الخارجية الصينية إن أعمال الهيمنة التي تنتهجها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددة على أن الضربة الأمريكية تُعد تعدياً مباشراً على سيادة فنزويلا، وتهديداً خطيراً للسلام والأمن في منطقة اللاتينية.وأضافت أنها ترفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، محذّرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وزعزعة .ودعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقانون الدولي وميثاق ، وحثتها على وقف انتهاك سيادة الدول الأخرى واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بعيداً عن التدخلات الخارجية.